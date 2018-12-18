Под предлогом открытия молочного бизнеса: мошенница «развела» жителей Челябинска на семь миллионов рублей

Жительница Челябинска под предлогом развития бизнеса по производству молока смогла уговорить южноуральцев занять ей порядка семи миллионов рублей. Ни успешной фирмы, ни своих денег доверчивые люди так и не увидели.

Приговором Калининского районного суда Челябинска вынесен приговор в отношении 59-летней Людмилы Ефремовцевой, которая обвинялась в мошенничестве и отмывании денег.

Мошенница занимала деньги под предлогом развития молочного бизнеса. Для убедительности своих намерений она заключала договоры займа. Один из пострадавших был готов ей одолжить два миллиона рублей. Ему мошенница сказала, что намерена молоко, которое будет производится на ее предприятии, реализовывать в соседнюю Башкирию. Чтобы потенциальный кредитор поверил, она вместе с ним поехала в местный минсельхоз, якобы на переговоры. Пока мужчина ждал ее в машине, мошенница спокойно пообедала в столовой сельскохозяйственного ведомства, а затем вышла и сказала, что обо всем договорилась с башкирскими чиновниками.

«Всего за указанный период ею были похищены денежные средства у восьми человек на общую сумму свыше семи миллионов рублей. При этом обвиняемая никакого бизнеса не вела, взятых на себя обязательств исполнять не собиралась, полученными от граждан денежными средствами распорядилась по своему усмотрению», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Приговором суда Людмиле Ефремовцевой назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Это уже не первая судимость Людмилы Евремовцевой. Она уже отбывала семилетний срок за мошенничество. В период с 1997 года по 20 января 2001 года, являясь заместителем директора ОО «Виктория-С», а с 20 января 2001 года - директором ООО «Малахитовая палата», используя свое служебное положение, вводила людей в заблуждение относительно своих намерений и под предлогом оказания услуг по приобретению жилья, обманным путем присваивала денежные средства потерпевших.