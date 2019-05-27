Подростка из Бакала убило током

В Челябинской области проводится проверка по факту смерти 14-летнего подростка. Мальчик задел рукой высоковольтный провод.

25 мая на одной из улиц города Бакал Саткинского района обнаружено тело 14-летнего подростка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

«По предварительным данным, подросток с товарищем забрались на теплотрассу, проходящую на высоте более двух метров от уровня земли и шли по ней. В месте пересечения теплотрассы с линией электропередач, подросток задел рукой высоковольтный провод, получив смертельную травму. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.