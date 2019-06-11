Полицейский из Миасса, подозреваемый в педофилии, отправился в СИЗО

Златоустовский городской суд сегодня, 11 июня, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского из Миасса, который вел в социальных сетях интимную переписку с мальчиками-подростками.

По материалам оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области Следственным комитетом в отношении уже бывшего полицейского из Миасса возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Развратные действия».

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, из органов внутренних дел сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», седьмого июня по подозрению в педофилии сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области задержали своего коллегу. Он вел недвусмысленную переписку интимного характера с подростками в социальных сетях.

«Сегодня была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца, то есть до 11 августа 2019 года»,- сообщил прокурор Златоуста Евгений Шумихин.

Бывшему стражу порядка грозит до 12 лет лишения свободы.