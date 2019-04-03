Полиция ищет очевидцев ДТП в Еманжелинском районе с двумя погибшими

В Челябинской области сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло в Еманжелинском районе десятого февраля этого года в 10 часов 20 минут.

На 62-м километре автодороги Челябинск-Троицк столкнулись автомобили ВАЗ-21154 и «Ниссан Патрол». В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте происшествия.

Правоохранительные органы в ходе предварительного расследования установили: перед столкновением ВАЗа и «Ниссана» водитель иномарки «Лексус NX 200», двигаясь со стороны Троицка по направлению к Челябинску, во время обгона выехал навстречу водителю ВАЗа. Тот в результате потерял управления и выехал на встречку, где столкнулся с «Ниссаном». Водитель «Лексуса» с места ДТП скрылся.

«Очевидцев данного ДТП и лиц, располагающих какой-либо информацией, записями видеорегистраторов, просим обратиться по адресу: Челябинск, улица Васенко, 65 «А», кабинет 519 или по телефону: 8(952)51-09-349», - сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Фото ГИБДД региона