При пожаре в церкви в поселке Межевой пострадали шестеро детей

Во время пожара в церкви в поселке Межевом Саткинского района (Челябинская область) пострадали шесть детей: две девочки в возрасте шести лет, две девочки в возрасте семи лет, два мальчика в возрасте семи лет.

Как стало известно, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. Поэтому детям пришлось спускаться через задымленные помещения.

«К счастью, обошлось без ожогов, все дети находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание. Шестилетние девочки находятся в реанимации, дышат самостоятельно, в сознании, решается вопрос о переводе в общую палату. Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, три из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы», - сообщили в пресс-службе регионального минхдрава.

Напомним, возгорание произошло сегодня, 29 апреля, около полудня. Прихожане успели покинуть здание храма до приезда огнеборцев. Они прибыли на место через несколько минут. Работы по тушению огня продолжаются. Конструкции церкви удалось отстоять», — сообщили в Причина возгорания устанавливается.