Прокуратура нашла в Варненском районе 4 предприятия, загрязняющие атмосферный воздух

Прокуратура нашла в Варненском районе (Челябинская область) 4 предприятия, загрязняющие атмосферный воздух. У них также отсутствует договоры с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Магнитогорской природоохранной прокуратурой проведены проверки исполнения законодательства об охране окружающей среды в деятельности ООО «Верхнеуральские станки», ООО «Железный регион», ООО «Айрон Кинг», ООО «Производственные технологии Урала».

«Указанные организации на территории Верхнеуральского района осуществляют деятельность по производству спортивных товаров, обработке металлов и нанесению покрытий на металлы. В нарушение действующего законодательства организации осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отсутствие утвержденных проектов предельно допустимых выбросов, а также специальных разрешений на выброс вредных загрязняющих веществ. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, на государственный учет не поставлены», - сообщили в прокуратуре региона.

Кроме того, организациями не составлены паспорта на часть образующихся в результате их деятельности отходов 1-4 класса опасности. Договоры с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами не заключены. Не обеспечена достоверность учёта и отчётности в области обращения отходов.

По результатам проверки руководителям ООО «Верхнеуральские станки», ООО «Железный регион», ООО «Айрон Кинг», ООО «Производственные технологии Урала» прокуратурой внесены представления об устранении нарушений законодательства.

В отношении юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами», «Выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения» и «Невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».