Прокуратура возмутилась, что с экс-полицейского из Пласта, похитившему вещдок, сняли судимость

Прокуратура возмутилась, что с экс-полицейского из Пласта (Челябинская область), похитившего вещдок, сняли судимость. Он украл золотой слиток и до сих пор не возместил материальный ущерб.

Прокурор Пласта добился отмены решения о досрочном снятии судимости в отношении лица, совершившего тяжкое преступление.

«Постановлением Пластского городского удовлетворено ходатайство бывшего сотрудника ОВД Пласта Владислава Борисенко об отмене условного осуждения и снятии судимости по приговору суда от 23 декабря 2016 года, которым он осужден за мошенничество с использованием служебного положения к трем годам лишения свободы условно», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», само преступление он совершил в 2013 году. Бывший сотрудник полиции присвоил золотой слиток и золотосодержащую породу стоимостью более трех миллионов рублей, которые являлись вещественными доказательствами по уголовным делам. В рамках уголовного дела арестован автомобиль и денежные средства, принадлежащие Борисенко, для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учётом позиции прокурора по доводам апелляционного представления отменила постановление суда и отказала осуждённому в снятии судимости.