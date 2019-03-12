Пропал протокол очной ставки главы Чебаркуля с главным свидетелем по уголовному делу

Брат арестованного по подозрению в получении взятки мэра Чебаркуля Сергея Ковригина заявил о том, что протокол очной ставки с главным свидетелем по уголовному дела журналистом Любовью Рудометовой пропал из компьютера.

Такое заявление сегодня, 12 марта, сделал брат арестованного по подозрению в получении взятки мэра Чебаркуля Сергея Ковригина на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск». Евгений Ковригин рассказал, что состоялась очная ставка с главным свидетелем по уголовному делу журналистом Любовью Рудометовой.

«С обвинениями брат не согласен. Уже была очная ставка с журналистом Любовью Рудометовой. Она шла более двух часов. По странному стечению обстоятельств файл с результатами очной ставки удалился. Она будет проводится повторно», - сказал Евгений Ковригин.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по данным следствия, в 2016 году обвиняемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 50000 рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения. Решением Арбитражного суда Челябинской области по иску прокурора области в 2017 году договоры аренды по передаче указанного муниципального имущества признаны недействительными.

Взяткой неимущественного характера следователи СКР назвали статьи, которые журналист Любовь Рудометова писала о главе Чебаркуля и администрации города и выкладывала в сети Интернет. Только договор с ней был заключен не в рамках действующего федерального законодательства – по 44-ФЗ «Закону о госзакупках». А она была трудоустроена в МУП «Теплоком» на должность рядового сотрудника с минимальной заработной платой. Потом она была уволена из данного МУПа и был заключен договор с ООО «ЧПВ». Информационные услуги Рудометова продолжала оказывать и оплату производило ООО «ЧПВ». Плата за данный вид работ составила 52 тысячи рублей.

Брат задержанного главы Чебаркуля не считает это взяткой.

«Что вменяют человеку? Вот я принес вам эту взятку. Это распечатка статей Рудометовой. Их тут у меня порядка 40. Источником ее публикаций зачастую была информация, которую она брала с сайта администрации и размещала у себя на интернет-ресурсе. Они и есть взятка. Здесь есть статьи и о начале отопительного сезона, о жизни города, о первом сентября, просто информационные заметки. Все эти статьи есть в материалах дела, именно они вменяются главе. Получение взятки в виде оказания услуг имущественного характера. Какие 50 тысяч? Деньги шли в карман Рудометвой. Это была ее заработная плата», - отметил Евгений Ковригин.

Сегодня, 12 марта, Сергею Ковригину предъявлено обвинение в получении взятки. Сейчас он находится под домашним арестом.