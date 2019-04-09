«Птичий двор» из Челябинской области угостил соседей уткой с бактериями

Птицеводческий комплекс закрытого типа ООО «Птичий двор», производственные площадки которого находятся в Красноармейском районе Челябинской области, поставил в Свердловскую область утку с бактериями. За это южноуральское предприятие будет наказано.

Информация о том, что утиное мясо и полуфабрикаты утки из Челябинской области не соответствуют требованиям по микробиологическому показателю безопасности, поступила от территориального управления Россельхознадзора по Свердловской области. Нарушения были установлены после исследования отобранных проб, проведенного в торговом доме «Уральская индейка» в Екатеринбурге.

Челябинский Россельхознадзор, получив эти данные, вышел на проверку с целью установить причины выпуска в оборот опасной мясной продукции.

Посетив предприятие, инспекторы констатировали, что производственные площадки «Птичьего двора» не имеют ни ветсанпропускников, ни дезинфекционных блоков для тары и транспорта, ни пропускников с подсобными помещениями для персонала, ни разработанных и внедренных документов, поддерживающих процедуры, основанных на принципах ХАССП (анализ рисков и критические контрольные точки).

«За данные нарушения и за выпуск в обращение пищевой продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», в отношении юридического и должностного лица ООО «Птичий двор» составлены протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью первой статьи 10.6, частями первой и второй статьи 14.43 КоАП РФ», - сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь регионального управления Россельхознадзора Татьяна Нахтигаль.

«Птичьему двору» вручено предписание и установлено время для устранения выявленных нарушений

ООО «Птичий двор» представляет собой птицеводческий комплекс закрытого типа, где содержится более 370 тысяч голов птицы. Предприятие специализируется на выращивании, убое, переработке мяса и производстве продукции из мяса утки.