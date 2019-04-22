Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП

Начальник ГИБДД Чебаркуля (Челябинская область) Григорий Керусенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. Главк начал проверку. Сотрудник полиции будет уволен.

ДТП с участием начальником ГИБДД Чебаркуля Григорием Керусенко произошло в ночь на 21 апреля. В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения

«По факту аварии руководством регионального главка проводится служебная проверка. По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном полициейском главке.

Как сообщил собственный достоверный источник, Григорий Керусенко пытался скрыться с места ДТП, но ему это не удалось.