Пязок возместил ущерб в интересах челябинских дольщиков

В Челябинске учредитель компании «Речелстрой» Андрей Пязок во время следствия по уголовному делу возместил в интересах дольщиков жилого квартала «Чурилово Lake City» сумму, превышающую 172миллиона рублей.

Как сообщает СУ СКР по Челябинской области, учредителю «Речелстроя» и депутату челябинской городской Думы Андрею Пязоку и бывшему генеральному директору ООО «Речелстрой» Сергею Вигельману предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 200.3 УК РФ «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве многоквартирных домов».

По данным следствия, в 2016-2017 годах обвиняемые направили более 163 миллионов рублей, принадлежащих дольщикам, на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим Пязок и Вигельман не смогли выполнить обязательства по передаче участникам долевого строительства жилых домов микрорайона «Lake City».

Следователи СКР провели по уголовному делу 12 бухгалтерских и оценочных экспертиз, допросили и признали потерпевшими более тысячи 360 человек.

Оперативное сопровождение по данному уголовному делу, расследование которого находится в завершающей стадии, осуществляют сотрудники регионального полицейского главка.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», Андрей Пязок вышел под залог в четыре миллиона рублей летом этого года.

В октябре 2018-го жители Челябинска, обманутые компанией-застройщиком «Речелстрой», обратились в региональное следственное управление с просьбой вернуть ее учредителя за решетку.

Фото из группы дольщиков «Речелстроя» ВКонтакте