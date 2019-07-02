Пытался выбраться из кроватки: по факту смерти шестимесячного малыша в Магнитогорске проводится проверка

Следственный комитет начал проверку по факту смерти шестимесячного мальчика из Магнитогорска (Челябинская область). Его голову зажало между дужек кровати, когда он пытался из нее выбраться. Взрослых рядом не оказалось.

Трагедия произошла первого июля. Погибший малыш из благополучной семьи. В тот злополучный день мама взяла ребенка с собой на работу. Пока женщина трудилась, шестимесячный мальчик находился в детской кроватке. Она за ним присматривала, но в какой-то момент отвлеклась. Малыш попытался выбраться из кроватки, ему удалось просунуть между дужек ножки, а вот голова мальчика застряла. Когда мама вернулась, ребенок уже был мертв.

«Сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти младенца», - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ следственного управления СКР по Челябинской области Александр Скорик.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.