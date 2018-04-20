Рабочий из Челябинска погиб в Красноярске на цементном заводе. Он нарушил правила техники безопасности и упал с большой высоты.

Работы по сносу проводили по технологии направленного взрыва специалисты ООО «Инженерный Центр АС Теплострой» из Челябинска.

Рабочие начали рушить 80-метровую дымовую трубу, чтобы построить новую, выше.

После произведенного взрыва трубы на высоте 45 метров от уровня земли часть заложенного взрывчатого вещества не взорвалась, в связи с чем, не произошло обрушение верхней части трубы.

«Взрывник, в нарушение правил охраны труды, запрещающих после неполного взрыва подходить на небезопасное расстояние к объекту, самостоятельно по вмонтированной в трубу металлической лестнице поднялся до уровня взрыва и в этот момент произошло обрушение верхней части трубы, в результате чего он упал на землю, получив при падении телесные повреждение не совместимые с жизнью», - рассказала старший помощник руководителя СКР по Красноярскому края Ольга Шаманская.

Работы на объекте приостановлены, проводятся проверки. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.