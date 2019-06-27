Ранним утром в Челябинске в ДТП серьезно пострадали шесть человек, в том числе мама с ребенком

В Челябинске сегодня, 27-го июня, в четвертом часу утра в ДТП на Бродокалмакском тракте (на территории СНТ «Учитель») при столкновении двух автомобилей пострадали шесть человек.

Водитель 2002-го года рождения за рулем ВАЗ-2112 не справился с управлением, вылетел на встречку и врезался в «Тойоту Авенсис», сообщает городская ГИБДД.

В аварии пострадали сам автомобилист, трое его пассажиров: девушки 2000 и 2001 годов рождения, парень 2001 года рождения. Также травмы получили пассажиры «Тойоты»: женщина 1975 года рождения и ребенок 2006 года рождения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, 12-летний ребенок получил перелом основания черепа, ушиб головного мозга, находится в областной детской клинической больнице в тяжелом состоянии. Его 43-летняя мама была госпитализирована в городскую больницу в состоянии средней тяжести – у нее черепно-мозговая травма, перелом пястных костей.

Молодежь в отечественной легковушке также получила серьезные травмы: у 19-летней девушки-пассажирки ЧМТ, перелом бедра (состояние средней тяжести), 18-летняя девушка также получила черепно-мозговую травму (состояние средней тяжести).

18-летний парень, ехавший в ВАЗе, находится в больнице в тяжелом состоянии: у него ЧМТ, сотрясение головного мозга, переломы бедра и голени. Второй молодой человек, его ровесник, также госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Кроме того, у него закрытый перелом костей лица. Состояние оценивается как средней тяжести.

Это второе ДТП в Челябинске за сутки с большим числом пострадавших. Так, вчера, 26-го июня, около половины первого дня в Курчатовском районе водитель «Рено Логан» (2000 года рождения) врезался в остановочный комплекс на Комсомольском проспекте (остановка «Улица Косарева). В тот момент там находились люди, ждавшие общественный транспорт. Пострадали четыре человека. В настоящее время все они находятся в больницах.

62-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом бедра, в шоковом состоянии был госпитализирован в областную больницу. Он в тяжелом состоянии.

30-летний мужчина также был доставлен в ОКБ, у него черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести.

31-летняя челябинка получила в результате наезда на остановку сотрясение головного мозга, перелом голени, госпитализирована в ГКБ в состоянии средней тяжести.

33-летний мужчина был доставлен в больницу с места происшествия с переломом бедра. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Как отмечают в городской ГИБДД, водитель иномарки, сбивший людей на остановке, двигался на запрещающий сигнал светофора. На регулируемом перекрестке он столкнулся с движущимся навстречу автомобилем, после чего въехал в остановку.

Фото ГИБДД Челябинска