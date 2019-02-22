Расследование смерти воспитанницы детского дома Троицка - на особом контроле СКР

В Челябинской области расследование причин и обстоятельств смерти одиннадцатилетней воспитанницы детского дома Троицка взято на особый контроль руководством регионального следственного управления СКР.

Девочка умерла вчера, 21 февраля. Вернувшись из школы в детдом, почувствовала себя плохо. С жалобами на сильную головную боль ребенок пришел к штатному медику детского дома, после чего самочувствие девочки резко ухудшилось. Ей вызвали скорую помощь. Приехавшие медики начали проводить реанимационные мероприятия, которые, увы, не дали положительного результата.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков, в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливается причина гибели ребенка. Признаков, которые указывали бы на криминальный характер смерти девочки, на ее теле не обнаружено. Следствие выясняет, почему у нее болела голова и в результате чего самочувствие стало резко ухудшаться, - предстоит выяснить, какими были действия медицинского работника детского дома и установить, не они ли явились причиной ухудшения состояния ребенка.