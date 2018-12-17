Родители ребенка, упавшего с турника во время урока, требуют со школы Сатки полмиллиона рублей

В Сатке школьник сорвался с турника на уроке физкультуре. Родители требуют со школы компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Саткинской городской прокуратурой по обращению законного представителя несовершеннолетнего проведена проверка исполнения законодательства об образовании в части соблюдения прав на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних во время пребывания в муниципальном общеобразовательном учреждении.

Установлено, что в сентябре 2018 года на уроке физкультуры 12-летний мальчик при выполнении подтягиваний на турнике упал на спину, получив компрессионный неосложненный перелом тел позвонков, который квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

«Допущенные нарушения требований законодательства об образовании стали возможными ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей директором общеобразовательной школы, отсутствия надлежащего контроля за деятельностью подчиненных работников, ходом образовательного процесса и повлекли нарушения прав несовершеннолетнего на охрану жизни, здоровья, гарантированного действующим законодательством», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Согласно должностной инструкции именно руководитель школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса. В защиту прав несовершеннолетнего прокурором в суд предъявлено исковое заявление о компенсации морального вреда на сумму 500 000 рублей.