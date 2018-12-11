Российских туристов, застрявших по вине туроператора на острове Хайнань, начали вывозить домой

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить российских туристов, которые по вине туроператора «Жемчужная река» не могут вернуться домой с отдыха на китайском острове Хайнань.

Как сообщили в пресс-службе минтранса РФ, в настоящее время на острове Хайнань находится 1 тысяча 533 туриста туроператора «Жемчужная река». Из них только 368 не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря по причине финансовых разногласий туроператора и авиакомпании. Они размещены в отелях, для них обеспечено проживание и питание. Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря еще 1 тысяча 165 туристов должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.

«Причиной сложившейся ситуации стало неисполнение туроператором своих обязательств перед авиакомпанией «ИрАэро», а именно возникновение финансовой задолженности по оплате рейсов. В свою очередь, авиаперевозчик располагает полной технической возможностью для вывоза туристов, разработан оптимальный график осуществления вывозных рейсов. Кроме того, помогает возвращать туристов домой и авиакомпания «Алроса».

В отношении руководства туроператора «Жемчужная река» возбуждено уголовное дело.

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