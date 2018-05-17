Руководитель аппарата гордумы Челябинска Юрий Чанов арестован на два месяца. Такую меру пресечения сегодня, 17-го мая, ему избрал Тракторозаводский районный суд, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» консультант Ирина Савинкова.

Юрий Чанов уже дал признательные показания. Он заявил о добровольном сотрудничестве со следствием и признал факт незаконного получения денег от экс-директора Нового художественного театра Виталия Богверадзе. Сотрудничать со следствием Чанов намерен и впредь.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», руководитель аппарата гордумы Челябинска был задержан по подозрению во взяточничестве на этой неделе. Юрия Чанова силовики взяли в аэропорту Кольцово Екатеринбурга, куда он прилетел из отпуска. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки».

По данным следствия, в марте 2017 года подозреваемый получил взятку от Богверадзе в размере 300 тысяч рублей, пообещав тому обеспечить принятие челябинской городской думой решения о финансировании проведения НХТ международного фестиваля «CHELоВЕК ТЕАТРА».

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления.

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