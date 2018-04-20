Следователи проверят челябинскую больницу, где после операции скончалась 17-летняя девушка

Следователи начали доследственную проверку по факту смерти после операции 17-летней девушки в челябинской горбольнице №6.

Как уже сообщало агентство, девушка попала в больницу с подозрением на аппендицит. В ходе эндоскопической диагностики вероятно, был задет крупный сосуд. Кровотечение остановить не удалось, молодая девушка скончалась.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области, в ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала.

Региональный Минздрав также проводит проверку по данному факту совместно с Горздравнадзором.