Смерть младенца в Коркино обернулась для медиков уголовным делом

Смерть младенца в Коркино (Челябинская область) обернулась для медиков уголовным делом. Врачи проглядели его опасную инфекцию.

В июне 2018 года в одном из лечебных учреждений города Коркино скончался месячный мальчик, доставленный накануне с высокой температурой.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области была проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека», - сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По предварительным данным, причиной смерти ребенка явилась инфекция, которая не была своевременно диагностирована.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, в том числе назначены и проводятся медицинские экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе виновные должностные лица.