Сотрудница ЮУЖД своровала 11 тысяч мешков для мусора

Ущерб свыше миллиона рублей: кладовщица ЮУЖД попалась на воровстве мешков для мусора и бумажных полотенец.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте была установлена жительница Челябинска, подозреваемая в присвоении и растрате железнодорожного имущества.

«Установлено, что 59-летняя женщина, являясь кладовщиком производственного участка одного из железнодорожных предприятий, используя свое служебное положение, похищала со склада имущество, находящееся у нее на подотчете. Летом прошлого года она путем фиктивного списания присваивала имущество железнодорожного предприятия, после чего продавала его, а деньги тратила на собственные нужды», - сообщила пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Так, подозреваемой было похищено более 70 000 хозяйственных товаров, среди которых более 29 000 бумажных полотенец и 11 000 мешков для мусора. Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил свыше миллиона рублей.

В отношении женщины возбуждено девять уголовных дел по статье «Присвоение или растрата».