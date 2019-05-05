Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве пятерых человек

Как сообщалось ранее, утром 4 мая текущего года в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и малолетнего ребенка.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий по «горячим следам» сотрудниками полиции Челябинской области задержан подозреваемый в совершении преступного деяния. Мужчину, 1986 года рождения, стражи порядка передали следственным органам.

В настоящее время проведение всех необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и фиксации доказательств продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении ему обвинения, сообщает пресс-служба ГУ МВД Челябинской области.