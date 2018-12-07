Специалисты Челябинскгоргаза восстановили газопровод на улице Стахановцев, поврежденный в результате ДТП

Сегодня, 7 декабря, специалисты эксплуатационных служб компании «Челябинскгоргаз» завершили восстановление газоснабжения многоквартирного дома на улице Стахановцев в Ленинском районе города, прерванное в результате повреждения надземного газопровода во время дорожно-транспортного происшествия.

Сообщение в аварийно-диспетчерскую службу АО «Челябинскгоргаз» поступило накануне вечером, 6 декабря. Оперативно прибыв на место, газовики обнаружили, что экскаватор-погрузчик совершил наезд на надземный газопровод между домами 120 и 122 на улице Стахановцев. В результате наезда газопровод смещен с опор, а газопровод-ввод к подъезду №2 дома №122 отломан по резьбе до крана. Для предотвращения утечки газа и угрозы взрыва было немедленно приостановлено газоснабжение дома №122.

Сегодня аварийно-восстановительные работы завершены. К концу дня подача газа в квартиры, попавшие в зону отключения, будет возобновлена.

Все затраты на аварийно-восстановительные работы будут возложены на виновника инцидента.