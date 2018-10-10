Спортсменка из Златоуста попалась на контрабанде анаболиков

Спортсменка из Златоуста (Челябинская область) попалась на контрабанде анаболиков. Суд учел ее многочисленные заслуги в споре и оставил на свободе.

Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней Марии Дьячковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

«Девушка, занимаясь пауэрлифтингом и желая увеличить мышечную массу своего тела, решила приобрести анаболические стероиды, содержащие в своем составе сильнодействующие вещества, оборот которых в России ограничен. Она организовала и координировала их контрабандную поставку из Республики Беларусь», - рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

В мае 2018 года спортсменка через Интернет заказала стероиды в Минске. Ей была отправлена посылка. При ее получении девушка была задержана.

Суд учел то, что обвиняемая раскаялась, у нее на иждивении есть двое маленьких детей, а также многочисленные награды за достижения в спорте и назначил ей наказание ниже низшего предела, в виде одного года лишения свободы условно.

Это далеко не первый случай, когда спортсмены Челябинской области ловят на контрабанде запрещенных препаратов.

Так в феврале в Челябинске 26-летний фитнес-инструктор спортивного клуба получил четыре года лишения свободы за контрабанду и незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, в крупном размере. Общая масса опасных препаратов составила около 60-ти граммов, их парень хранил в своей квартире с целью дальнейшего сбыта.

Наказание тренер, взятый под стражу в зале суда, отбывает в исправительной колонии общего режима.

В 2015 году челябинский бодибилдер Артем Мансуров был приговорен с четырем с половиной годам колонии за торговлю стероидами. Соучастник бодибилдера, находясь в Таиланде, приобретал сильнодействующие вещества, после чего пересылал их в почтовых отправлениях. Спортсмен получал посылки по доверенности, так как в целях конспирации оформлялись они на сторонних лиц, не осведомленных о его преступных действиях. Подельники соблюдали повышенные меры конспирации. На бутылках с запрещенными веществами наклеивались этикетки товаров для детей. После расфасовки преступник сбывал сильнодействующие вещества среди местных бодибилдеров.

Именитый тренер спортсмена Эдуард Малков, также был ранее осужден за контрабанду стероидов из Таиланда. В 2013 году суд приговорил его к условному наказанию, но бодибилдер уехал из страны и условный срок был заменен на четыре года лишения свободы.