Срок истек 1500 дней назад: бизнесмен из Чесмы наказан за торговлю просрочкой

Продавцы без санитарных книжек, продукты просроченные. Предприниматель из Чесменского района ответит за то, что кормил односельчан просрочкой.

Прокуратурой Чесменского района в ходе надзорной деятельности, установлены грубые нарушения законодательства, регулирующего оборот продовольственных товаров, индивидуальным предпринимателем, реализующим односельчанам продукты питания.

Выявлено, что предприниматель торговал продуктами питания с истекшим сроком годности в 1576 дней. На момент проверки на витринах магазина находились 27 наименований товаров с истекшим сроком годности. При этом имеющийся в продаже чай, подлежал снятию с реализации в ноябре 2014 года, клюквенное повидло потеряло свои потребительские свойства в ноябре 2015 года.

«По заключению специалистов Роспотребнадзора эти нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. Кроме того, было установлено, что девять наименований пищевых продуктов, находящихся на витринах, не имеют товаросопроводительных документов. При хранении пищевых продуктов не соблюдались условия хранения, установленные изготовителем, в торговом зале отсутствовал гигрометр для контроля режима хранения продуктов», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Белозерова.

Также было установлено, что последний раз продавцы проходили обучение по гигиенической подготовке и аттестацию в 2011 году, при обязательном требовании не реже одного раза в два года.

По результатам надзорных мероприятий прокурором района в отношении владельца магазина возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела направлены на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.