Столкновение на трассе: легковушка всмятку, пассажир погиб, водитель тяжело травмирован

В Верхнеуральском районе (Челябинская область) сегодня утром, 27-го апреля, на трассе произошло страшное ДТП. При столкновении легковушки с грузовым автомобилем один человек погиб, второй серьезно пострадал.

Авария произошла в 10 часов 30 минут на 174-м километре автодороги Чебаркуль - Уйское – Магнитогорск. По предварительным данным, водитель автомобиля «Дэу Нексия», не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с «КамАЗом».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в региональной Госавтоинспекции, в ДТП погиб пассажир легковушки, водитель «Нексии» с тяжелыми травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

Возраст погибшего и пострадавшего участников аварии полицейские устанавливают. Водитель грузовика – мужчина 1979-го года рождения.

В ГИБДД по факту ДТП проводится проверка, полицейские разбираются во всех обстоятельствах этой жуткой аварии.