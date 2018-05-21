Страшная находка: из реки Миасс в Челябинске выловили обезображенный труп

В Челябинске вчера, 20-го мая, из реки Миасс в Металлургическом районе выловили труп.

Об этом сегодня, 21-го мая, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска Александр Рымарев.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», тело неустановленного мужчины со следами гнилостных изменений извлекли из воды в воскресный полдень.

В настоящее время личность мужчины и причины его смерти устанавливаются. Доследственную проверку проводят следственные органы СУ СКР региона.