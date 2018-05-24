Суд приговорил деревенского «Отелло»

В Челябинской области ревнивец, убивший молодую женщину, получил девять лет и десять месяцев лишения свободы. Суд признал 60-летнего жителя деревни Боровое Чебаркульского района виновным по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство».

Свою жертву, 37-летнюю даму сердца, он убил осенью 2016-го года. Молодая женщина ушла из дома вечером 24-го октября и не вернулась. Ее тело с многочисленными колото-резанными ранами было обнаружено на следующий день на кладбище рядом с деревней.

Подозреваемого удалось установить и задержать «по горячим следам». Им оказался местный житель, который в тот день во время ссоры на почве ревности нанес потерпевшей многочисленные ножевые ранения, ставшие причиной ее смерти. Затем он перевез тело жертвы на кладбище и скрылся.

Как сообщает СУ СК России по Челябинской области, в ходе рассмотрения уголовного дела осужденный добровольно возместил моральный вред в сумме одного миллиона рублей.