Суд вынесет приговор обвиняемому в жестоком убийстве девочки из Сатки

Перед Челябинским областным судом предстанет обвиняемый в жестоком убийстве 14-летней девочки, совершенном летом прошлого года в Сатке.

Установлено, что 24-го июля 2017-го возле перехода через реку Малая Сатка Ильин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил ранее незнакомую девочку. С целью изнасилования, угрожая ей ножом, обвиняемый привел потерпевшую в безлюдное место. Там он, под угрозой убийства, потребовал девочку выпить спиртное, что его жертва и сделала.

Понимая, что ее жизнь в опасности, юная жительница Сатки стала оказывать обвиняемому сопротивление, вырываться, кричать, звать на помощь, а также попыталась убежать. Опасаясь своего разоблачения и задержания, он убил девочку, нанеся ей множественные удары ножом.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, 23-летний обвиняемый ранее судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.