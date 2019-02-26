Судебный пристав Миасса, похитившая деньги должников, «заработала» реальный срок

В Миассе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении бывшего судебного пристава Елены Ивановой, которая похитила у должников больше 360 тысяч рублей. Воровка на три с половиной года отправлена в колонию.

Приговор в отношении 49-летней Елены Ивановой вынес Миасский городской суд. Бывший судебный пристав обвинялась в присвоении денежных средств, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Преступления были совершены в 2017 году.

«По версии следствия, обвиняемая во время приема должников получала от них наличные денежные средства в счет оплаты задолженности по исполнительным производствам, при этом квитанции о получении денежных средств не выдавала и выносила постановления об окончании исполнительного производства. Денежные средства на депозитный она не вносила. 360 тысяч рублей обвиняемая присвоила и распорядилась ими по собственному усмотрению. Кроме того, действуя из личной заинтересованности, по просьбе обратившегося к ней должника без фактического получения денежных средств прекратила 4 исполнительных производства на общую сумму около 470 тысяч рублей», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Противоправные действия обвиняемой были выявлены в результате собственной проверки отдела противодействия коррупции УФССП России по Челябинской области. Причем уже после увольнения обвиняемой, которое произошло в связи с утратой доверия. Женщина не представила справки о доходах своего мужа.

«В соответствии с частью третьей статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений пункта «г» части первой статьи 71 УК РФ, судом обвиняемой Елене Ивановой окончательно наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - сообщила консультант Миасского городского суда Юлия Каримова.

Кроме того, Елене Ивановой предстоит заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кстати, это довольно редких случай, когда пристава за хищение денег должников приговаривают к реальному лишению свободы. Обычно им удается остаться на свободе, отделавшись условным сроком.