Таксист из Магнитогорска удерживал в машине девочку-подростка и приставал к ней

Полиция Магнитогорска ищет водителя, который приставал в машине к 15-летней школьнице. Ей удалось вырваться и убежать.

Информацию о поиске свидетелей или очевидцев инцидента разместила в социальных сетях мама девочки. Ее дочь села в такси и от водителя ребенку поступило предложение о продолжении общения в вечернее время.

«Пятнадцатилетний подросток-девчонка сегодня села в такси. Серая 8-ка № 568, такси «Везёт». Этот упырь сходу стал расспрашивать ребенка о месте учебы, имени, о том, что она делает вечером и не желает ли с ним куда-то пойти вечером. Получив отрицательный ответ, он начал хватать ее за руку и стараться удержать в своей ублюдочной машине. Девочка еле отбилась, выскочила», - написала мама подростка Лера Полынь.

Полиция Магнитогорска по данному факту начала проверку.

«По данному факту в отделе полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску заявление зарегистрировано в установленном порядке. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято законное и обоснованное решение, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Магнитогорску.

Магнитогорцев, которые могут обладать информацией о местонахождении водителя, просят сообщить по телефону дежурной части отдела полиции «Правобережный»: 8-3519-20-02-85. Конфиденциальность гарантируется.