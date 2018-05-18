У двух дам из Златоуста, делавших «закладки», изъята крупная партия «синтетики»

В Златоусте (Челябинская область) полицейские изъяли у двух молодых дам 867 граммов синтетики. Горожанки попались в руки правоохранительных органов в момент, когда делали «закладки». Таким образом они распространяли наркотики, сообщая потребителям в Интернете координаты тайников.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского Главка, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Во время обследования квартиры, в которой обе задержанные (1985-го и 1996-го годов рождения) проживали, также обнаружены баллончики с краской, с помощью которых они наносили рекламные надписи на фасады домов с адресами сайта по продаже наркотиков.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Полицейские проверяют задержанных жительниц Златоуста на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Фото ГУ МВД России по Челябинской области