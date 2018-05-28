Новости Челябинска и
Челябинской области
13:26
Автор:
Инна Шемаева
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У самолета, летевшего из Магнитогорска в Москву, оторвало шасси

 

Самолет авиакомпании Utair, следовавший из Магнитогорска (Челябинская область) в Москву, совершил посадку в аэропорту Внуково со сломанной стойкой шасси.

Воздушное судно вылетело по расписанию в понедельник, 28 мая. «При посадке рейса UT362 Магнитогорск-Москва обнаружилась проблема со стойкой шасси, - пояснили в пресс-службе авиакомпании Utair. Борт благополучно приземлился в аэропорту назначения – Внуково. «Посадка прошла в штатном режиме», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время комиссия Utair проводит расследование причин случившегося, добавили в пресс-службе.

Ранее, 20 мая самолет Airbus A-321 турецкой авиакомпании Onur Air, следовавший по маршруту Анталья – Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда. Предварительная причина – разгерметизация салона.

Фото Известия

Автор:
Инна Шемаева
-
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