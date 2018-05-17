Участкового из Верхнуральского района уволили за корову

Участкового из Верхенуральского района (Челябинская область) уволили за то, что не стал регистрировать факт кражи коровы. Владелец рогатой обратился за помощью в прокуратуру.

Прокуратурой было установлено, что в сентябре 2017 года местный житель сообщил участковому уполномоченному территориального отдела полиции о краже принадлежащего ему имущества – коровы из сарая частного домовладения.

«В нарушение установленного порядка участковый не составил необходимые документы, информацию в дежурную часть ОМВД не передал, меры к установлению обстоятельств совершенного преступления не предпринял. Указанное сообщение о краже зарегистрировано в ОМВД лишь в марте 2018 года после поступления жалобы гражданина в прокуратуру района», - сообщили в прокуратуре региона.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба».

«Начальнику ОМВД прокурором района внесено представление об устранении нарушений законодательства о приеме и регистрации сообщений о преступлениях, по результатам рассмотрения которого сотруднику полиции объявлено о неполном служебном соответствии, в настоящее время он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», -добавили в прокуратуре.

Кроме того, материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, где по результатам их рассмотрения в отношении участкового возбуждено уголовное дело статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

По результатам расследования его действиям будет дана надлежащая уголовно-правовая оценка.