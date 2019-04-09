Уголовник из Челябинска жестоко расправился с бабушкой своей знакомой

Живого места не оставил: уголовник зарезал доверчивую пенсионерку. Она сама пустила злодея в дом.

Преступление было совершено в Металлургическом районе Челябинска. 22-летний местный житель пришел в квартиру к 67-летней пенсионерке. Пожилая пенсионерка бед проблем пустила его к себе в дом, потому что знала его. Несколько лет назад он общался с ее внучкой.

Попав в квартиру старушки, парень схватился за нож. Он нанес женщине многочисленные колото-резанные ранения спины, живота и грудной клетки. После этого он, прихватив с собой наручные часы, сотовый телефон, банковские карты и денежные средства пострадавшей, скрылся с места преступления. Женщина на тот момент была еще жива. Она смогла описать нападавшего прибывшим на место преступления оперативникам, которые задержали его по «горячим» следам.

Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

«В отделе полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части четвертой статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Учитывая характер и степень тяжести причиненных потерпевшей телесных повреждений, данное уголовное дело передано для производства следствия в органы следственного комитета», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Калмыкова.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.