Уголовное дело об избиении челябинца в наручниках после ДТП передано в суд

Прокуратура Курчатовского района Челябинска направила в суд уголовное дело об избиении водителя после аварии. В этом дорожном конфликте был замешан человек в форме, похожей на полицейскую, но его ни в чем не обвиняют, хотя именно он стрелял в воздух и заковал пострадавшего в наручники.

Изначально за драку на дороге, которая произошла 27 мая в Курчатовском районе Челябинска, были задержаны два человека. Это Евгений Домрачев и Вячеслав Николаев.

Они были заключены под стражу. 27 ноября Домрачев вышел из СИЗО и теперь проходит по этому делу как свидетель. Отвечать за дорожное избиение будет Вячеслав Николаев. По ходатайству следственного управления УМВД России по городу Челябинску он пробудет в СИЗО до 27 декабря.

Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», пострадавший в этом деле Дмитрий Бехтерев в ночь 27 мая возвращался домой от девушки на Volkswagen Jetta. На дороге его подрезал минивэн, на что Дмитрий посигналил ему и поехал дальше. Это не понравились людям, находившимся в минивэне, и они въехали в его иномарку.

«Была потасовка до этого видео, которое появилось в Интернете. Мне Николаев разбил стекло, ударил меня несколько раз в лицо, оборвал мне дворники. Потом он залез ко мне в машину, продолжал бить и попробовал меня вытащить из салона. Мне удалось нажать на газ и уехать», - вспоминает Дмитрий Бехтерев в разговоре с корреспондентом агентства «Урал-пресс-информ».

Дмитрию удалось оторваться от преследователей, но на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев его догнали.

Дорожный конфликт очевидцы сняли на видео. На кадрах видно и человека в форме, похожей на полицейскую. У него в руках пистолет.

«Сзади ехал этот полицейский. Я его не видел, у меня стекло заднего вида было разбито и висело на тонировке. Он был не на полицейской машине, а на гражданской. Он был в форме полицейского. Я, получается, остановился на перекрестке, потому что красный загорелся и подбегает вот этот форме и говорит мне, чтобы я вышел из машины. Я сказал, что не выйду. Он пытается меня вытащить из машины и в этот момент у меня нога с тормоза срывается, и я въезжаю в такси, которое передо мной стояло. Я начинаю выходить из своего автомобиля, потому что произошло ДТП и иду в сторону водителя, а сзади исподтишка меня этот мент в наручники и заковывает. Я вижу, как Домрачев и Николаев в мою сторону бегут. Я говорю этому полицейскому, мол, ты что идиот? Или снимай наручники или защищай меня, а он просто стоит, смотрит и молчит», - рассказывает Дмитрий.

Человек в форме, похожей на полицейскую, не только не снял наручники с Дмитрия, он спокойно наблюдал, как его избивают. Позже он делает один выстрел в воздух, вот только зачем, большой вопрос. Позже, как видно на видеозаписи, к месту дорожного конфликта подъезжает экипаж ДПС и этот человек с здоровается с ГИБДД-шниками за руку.

«Никакого документа он мне не показывал. Потом следователь и адвокат сказали, что он к органам не имеет отношения. Форму полицейскую можно купить в Интернете за пять тысяч. А вот откуда у него были спецсредства? Мне это тоже очень интересно», - говорит Дмитрий.

В полиции Челябинска также отрицают, что этот человек в форме является сотрудником органов внутренних дел. А как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», в полиции служит его жена. Сейчас она находится в декрете. Собственный информированный источник также сообщил, что человек в форме, похожей на полицейскую, проходит по этому уголовному делу как свидетель. Вопрос, а почему? Открытыми в этой ситуации остаются и другие вопросы: кто же этот человек в форме, на глазах которого избивали молодого парня? Откуда у мужчины, не работающего в полиции, наручники, оружие и форменная одежда стража порядка? Где она была приобретена? Кто дал право этому человеку применять спецсредства (наручники)?

Будем надеяться, что суд ответит на все эти вопросы. Агентство «Урал-пресс-информ» будет следить за развитием событий.