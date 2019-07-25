В Аргаяшском районе в ДТП погибли пять человек
Происшествия
Сегодня, 10:04
Автор: 
Инна Шемаева

В Аргаяшском районе (Челябинская область) в дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, в том числе и виновник смертельной аварии.

Авария произошла 24 июля в 23:50 на шестом километре автодороги Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева на территории Аргаяшского района.

«31-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21074, по предварительным данным нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем ВАЗ- 21112, под управлением 21-летнего молодого человека», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ-21112 погибли водитель и 22 летняя пассажирка. В автомобиле ВАЗ-21074 водитель и два неустановленных мужчины погибли, еще одного пассажира мужчину 22 лет госпитализировали.

В настоящие время сотрудниками полиции проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Автор: 
Инна Шемаева
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