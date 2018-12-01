В аварии на трассе "Подъезд к Екатеринбургу" вместе с семьей криминального авторитета погиб известный челябинский дзюдоист

Стали известны подробности аварии, которая произошла 29 ноября в 22.40 часов на 108 километре автодороги подъезд к Екатеринбургу на территории Каслинского района. Среди погибших был не только известный криминальный авторитет Степан Милованов и его сыновья, но и мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко.

В свое последней записи в соцсетях он написал: "Завтра на тренировку приносим документы, все кто должен, все что есть".

Погибший Милованов ранее был судим за разбойные нападения, нанесение телесных повреждений и вымогательства. Сейчас сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, насколько бывший спортсмен был связан с криминалом.

Сергей Игнатенко родился в Красноярском крае, там же начал заниматься самбо и дзюдо. Затем поступил в Челябинский государственный институт физической культуры, где продолжил занятия этими видами спорта. Стал мастером спорта СССР по самбо и дзюдо, призером чемпионата РСФСР, победителем и призером Всесоюзных турниров, неоднократным победителем первенств, чемпионатов города и области.

"Трудовой коллектив Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени Александра Миллера, члены Союза ветеранов самбо и дзюдо имени Хариса Юсупова выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного", - говорится в официальном сообщении Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", по предварительным данным, водитель большегруза «Вольво» допустил выезд прицепа на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с автомобилями ТАТА,«Лэнд РоверомДефендер» и грузовой «Газелью». В результате аварии смертельные травмы получили водитель внедорожника, 1960 года рождения, и находившиеся в салоне пассажиры, 1962, 1987, 1997 годов рождения. Также от полученных травм на месте происшествия скончался 36-летний водитель машины ТАТА. Управлявший «Газелью» мужчина получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье " Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Главное следственное управление регионального главка сегодня, первого декабря, планирует предъявить виновнику ДТП обвинение. Готовится ходатайство в Каслинский городской суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.