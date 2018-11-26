В Бродокалмаке жестоко расправились с женщиной и ее сыном

Полицейские Красноармейского района по «горячим» следам раскрыли жестокое убийство местной жительницы и ее 14-летнего сына. Подросток был зарезан, потому что стал свидетелем преступления.

Убийство произошло вечером 22 ноября 2018 года в одной из квартир дома в селе Бродокалмак Красноармейского района.

«Как установили следователи, потерпевшая в своей квартире употребляла спиртное вместе с ранее знакомым подозреваемым. Между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшей смертельные ножевые ранения тела. В квартире находился 14-летний сын потерпевшей, который стал очевидцем указанных событий. Желая скрыть совершенное преступление, подозреваемый с применением ножа совершил убийство подростка, после чего скрылся», - сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Валентин Ведерников.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В ходе проведенных следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый житель села Бродокалмак.

По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу проведены неотложные следственные действия, назначены необходимые судебные экспертизы.