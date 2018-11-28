В Чебаркуле повариха объела военных

В Чебаркуле (Челябинская область) повар военной части похитила продукты питания. Но с тяжелой ношей женщина не успела дойти до дома. На огромные сумки обратили внимание сотрудников полиции.

Следователями МО МВД России «Чебаркульский» направлено в суд уголовное дело, которое было возбуждено в отношении местной жительницы, пытавшейся похитить продукты из воинской части.

Задержали воровку полицейские экипажа патрульно-постовой службы. Они обратили внимание на женщину, которая несла рюкзак и черный пакет. Было видно, что в сумках находится что-то тяжелое. При проверке документов и содержимого выяснилось, что в рюкзаке и пакете находятся продукты питания, общий вес которых превышал 24 килограммов. Мясо, фарш, сало, яйца, сосиски, сахар и масло, а также 3 литра молока жительница Чебаркуля похитила из столовой одной из воинских частей, в которой работает поваром. Общая сумма похищенных продуктов составила более 3000 рублей.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Все продукты питания, изъятые у подозреваемой, возвращены в столовую.