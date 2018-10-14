В Чебаркуле произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде

В Чебаркуле (Челябинская область) произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, трагедия произошла в воскресенье, 14 октября, в 06:10 (по местному времени). На станции Чебаркуль на железнодорожном переезде с исправно действующей сигнализацией водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» внезапно выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом, сбив шлагбаум и плиту устройства заграждения переезда. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

В результате столкновения автомобиль отбросило на пути. Водитель автомобиля погиб, двое пассажиров отправлены в больницу.

Схода подвижного состава нет. До 07:20 по местному времени (пока убирали с путей автомобиль) движение поездов осуществлялось по двум из четырех станционных путей.

Дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде на станции Чебаркуль Южно-Уральской железной дороги не повлияло на движение поездов.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

По факту произошедшего сотрудниками ГИБДД в настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.