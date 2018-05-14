В Чебаркуле во время приема родственники пациентки избили хирурга

В Чебаркуле (Челябинская область) во время приема родственники пациентки избили хирурга. У врача диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

14 мая текущего года в региональных СМИ была размещена информация о том, что во время приема в одном из лечебных учреждений города Чебаркуль родственниками пациентки были причинены травмы врачу-хирургу.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительной информации у врача диагностированы закрытая черепно-мозговая травма», - сообщили в СКР по Челябинской области.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.