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11:48

В Чебаркульском районе иномарка улетела с трассы

В Чебаркульском районе (Челябинская область) иномарка улетела с трассы. Два человека с травмами госпитализированы.

Авария произошла днем 21 мая на 8 километре автодороги Чебаркуль-Уйское на территории Чебаркульского района.

«Водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения и опрокидывание», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

 В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажир, которые доставлены в городскую больницу Чебаркуля.

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