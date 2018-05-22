11:48
В Чебаркульском районе иномарка улетела с трассы
В Чебаркульском районе (Челябинская область) иномарка улетела с трассы. Два человека с травмами госпитализированы.
Авария произошла днем 21 мая на 8 километре автодороги Чебаркуль-Уйское на территории Чебаркульского района.
«Водитель автомобиля «Дэу Нексия» не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет по ходу движения и опрокидывание», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате ДТП пострадал сам водитель и его пассажир, которые доставлены в городскую больницу Чебаркуля.