В Чебаркульском районе мать и дочь разбились в аварии на трассе

В Чебаркульском районе (Челябинская область) мать и дочь разбились в аварии на трассе. Женщина-водитель не справилась с управлением.

Авария произошла сегодня, 28 апреля, в 6.20 на 36-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово.

«Жительница Кыштыма, управляя автомобилем «Daewoo Matiz», по предварительным данным, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и совершила наезд на дерево», - сообщили в региональном полицейском главке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка, от полученных травм скончалась до прибытия «Скорой помощи».

Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение.

Как выяснилось, в машине ехали мать с дочерью. Они направлялись в Магнитогорск.

Погибшей оказалась мама выжившей автоледи.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.