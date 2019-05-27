В Чебаркульском районе от бешенства умер бык

В Чебаркульском районе (Челябинская область) от бешенства умер бык. Новый случай смертельного заболевания зарегистрировано в селе Звягино, где 23-го апреля во двор к местному жителю забежала лиса.

Хищную гостью загрыз хозяйский пес, однако во время схватки с собакой лисица успела укусить бычка, отмечает пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

По ее словам, собака была привита, за ней вели наблюдение, за быком – тоже. Спустя три недели после нападения лисы у него появились клинические признаки бешенства. Бык умер 17-го мая.

Под контролем сотрудников ОГБУ «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» было определено место для утилизации павшего животного, которого сначала сожгли, а несгораемые останки захоронили в положенном законом порядке. При исследовании патматериала у павшего быка были диагностировано бешенство.

Всего с начала 2019-го года на территории Челябинской области выявлено 19 случаев бешенства животных в 16-ти неблагополучных пунктах. В основном это собаки, лисы, енотовидные собаки. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 15 случаев.

Правительством Челябинской области в селе Звягино установлен карантин. В настоящее время там продолжается вакцинация всех восприимчивых животных: мелкого и крупного рогатого скота, лошадей, собак и кошек. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказала начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению управления ветеринарии министерства сельского хозяйства Челябинской области Ольга Грачкова.

С 14-го мая ограничительные мероприятия по бешенству животных установлены еще в двух пунктах Челябинской области: в поселке Верхний Атлян Миасского городского округа (там умерла собака) и угрожаемой зоне - поселках Горный и Нижний Атлян, а также в деревне Барсуки Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района (там также пала собака) и угрожаемой зоне - деревне Камбулат и Щапино.