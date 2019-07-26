Есть угроза взрыва
Есть угроза взрыва
В Челябинске автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб, восемь пострадавших
Происшествия
Сегодня, 10:42
В Челябинске сегодня, 26 июля, в 9.10 на пересечении Вагнера и Дзержинского в ленинском районе столкнулись автокран и три маршрутки. Один человек погиб, восемь пострадали.
На месте ДТП работают следователи и ГИБДД.
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Полицейские близко к крану не подпускают, потому что пахнет газом, есть опасность взрыва. Автокран зацепил сначала одну маршрутку - 92-ю, потом проехал вперёд несколько метров и врезался во вторую, 66-го маршрута.
Погибший мужчина стоял на остановке напротив продуктового магазина. Пострадавших увезла скорая
Все пострадавшие ехали в 66 маршрутке.
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На место ДТП прибыли спасатели и специалисты Горгаза.
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