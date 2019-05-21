В Челябинске без света остались дом-интернат для престарелых и две школы

В Металлургическом районе Челябинска в результате аварии без света остались дом-интернат для престарелых, школа-интернат и средняя общеобразовательная школа.

Кроме трех социально значимых объектов, электричества не было в 369-ти частных жилых домах, в которых проживают более тысячи 200 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска, авария произошла вчера, 20-го мая, в 17 часов 5 минут. Электроснабжение было нарушено вследствие повреждения подземного силового кабеля 6 кВ.

О ЧП сразу же оповестили экстренные и оперативные службы, было организовано взаимодействие с коммунальщиками. На место выезжала аварийная бригада МУП «Коммет». Поиском неисправности занималась электротехническая лаборатория.

Ремонтные работы закончились в десять вечера. К жителям Металлургического района вернулся свет.