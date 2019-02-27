В Челябинске будут судить нечистого на руку экс-директора ветлаборатории

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ФГБУ «Челябинская межобластная ветеринарная лаборатория» Виктора Тихонова, обвиняемого в получении взятки (часть шестая статьи 290 290 УК РФ) и незаконном участии в коммерческой деятельности (статья 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2013-2018 годах Тихонов получил от коммерческой организации взятки в виде денежных средств и услуг имущественного характера на сумму более 3,6 миллиона рублей - за содействие в реализации ветеринарных препаратов производителям сельскохозяйственной продукции.

Также в эти годы обвиняемый принимал незаконное участие в коммерческой деятельности подконтрольных ему организаций.

По ходатайству следователя СК суд арестовал долю в квартире и другое дорогостоящее имущество Виктора Тихонова.

Преступления обвиняемого выявили сотрудники ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Владимир Шишков, следствием была собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК внес представление министру сельского хозяйства Челябинской области об устранении причин, способствовавших совершению преступления.