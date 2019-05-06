В Челябинске из маршрутки выпали пассажиры

В Челябинске из неисправной маршрутки выпали пассажиры. Есть пострадавшие.

ЧП произошло вечером пятого мая напротив дома № 73 по улице Бажова в маршрутном такси №23. При повороте налево открылась дверь микроавтобуса и несколько пассажиров выпали из салона

«В результате травмы получили 24-летняя женщина. Она госпитализированы и трехлетняя девочка. Ей назначено амбулаторное лечение», - сообщили в ГИБДД Челябинска

По факту ДТП проводится административное расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются. В отношении водителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении за управление транспортным средством при наличии неисправностей.