В Челябинске легковушка врезалась в пассажирский автобус, пострадали люди

В Челябинске легковушка врезалась в пассажирский автобус №16, есть пострадавшие. ДТП произошло вчера, 17-го мая, в девять вечера на Молодогвардейцев по вине девушки за рулем.

Автомобилистка 1989-го года рождения на иномарке «Киа Рио», поворачивая налево, не заняла крайнее правое положение на проезжей части и въехала в движущийся в попутном направлении прямо ЛиАЗ, принадлежащий ООО «Третий Автобусный Парк».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в городской Госавтоинспекции, в результате ДТП телесные повреждения получили два пассажира автобуса: женщина 1947-го года рождения и мужчина 1963-го года рождения.

По данным пресс-службы администрации Челябинска, 71-летняя горожанка получила сотрясение головного мозга, 54-летний мужчина - травму предплечья. Оба пострадавших были госпитализированы с места происшествия в областную клиническую больницу №3.